La princesa Leia muere a los 60 años

Entre la cirrosis y la sobredosis andaba siempre la princesa Leia. La actriz Carrie Fischer falleció ayer tarde, hora española, a los 60 años en el UCLA Medical Center de Los Angeles, donde estaba ingresada a consecuencia del infarto que sufrió en un avión en Nochebuena. Esta mujer de lengua afilada, diagnosticada de bipolaridad, adicta confesa a las drogas, al alcohol y a las clínicas de desintoxicación, deja este mundo para ascender a la galaxia de las estrellas del cine, convertida en un icono de la cultura popular gracias a su papel de princesa Leia en la saga Star Wars de George Lucas, que se estrenó en España el 7 de noviembre de 1977.

Aquel día, los niños y adolescentes españoles descubrieron boquiabiertos un universo inédito, que fascinaba al mundo entero. La Fuerza empezaba a estar con ellos. Eran los primeros movimientos de una implacable máquina de facturar millones a través de películas y mercandishing: sólo aquel primer filme -el llamado Episodio IV- es el segundo más taquillero de la historia (1.534 millones), por detrás de Lo que el viento se llevó (1.740 millones).

Aquel día también descubrimos a Carrie Fischer en el papel de Leia, la única chica en una historia de padres e hijos, maestros y discípulos. Llevaba uno de los peinados más ridículos de la historia del cine. Desde la Dama de Elche no se había visto nada igual. Leia entre androides y espadas láser, virgen y mártir, como para una primera comunión: con un vestido blanco de gasa y sin sujetador pues Lucas sentenció que en aquella galaxia tan lejana no existía tal armazón. Leia iba sujeta con esparadrapo. Aunque tenía genio y mando en plaza, parecía un ángel del espacio exterior.

Pero la procesión iba por dentro. Fue Leia con 20 años, pero antes fue la princesa destronada de un hogar desestructurado: hija de una madre ausente, la actriz Debbie Reynolds, y del cantante Eddie Fischer, que se las piró muy pronto para encamarse con Liz Taylor. La niña ya había fumado su primer porro de marihuana a los 13, en su casa del árbol, y a los 19 tuvo su primer mal viaje.

En el rodaje del Episodio IV se lió con Harrison Ford (casado, dos hijos) y, además de engancharse del cínico Han Solo, ya estaba colgada de unas cuantas sustancias. Quienes no sabían de qué iba realmente la princesa, empezaron a intuir algo cuando la vieron comparecer en El retorno del Jedi con aquel diabólico bikini dorado.

Carrie nunca ha renegado de Leia, ni siquiera ha renegado de la propia Carrie, que se casó con el cantante Paul Simon y mantuvo un año de matrimonio infernal que enterró con este epitafio: "Reconozco que fui una puta". Lo mejor de la princesa -que luego se metió a escritora y, entre otras, firmó la novela autobiográfica Postales desde el filo (llevada al cine en 1990)- ha sido siempre su lengua. Sobre su transtorno bipolar decía: "Tengo demasiada personalidad para una sola persona e insuficiente para dos".

Sobre su lucha contra las adicciones: "A veces sólo puedes encontrar el paraíso cuando regresas lentamente del infierno". Sobre el hombre que la lanzó al estrellato y puso su cara en un negocio millonario: "George Lucas me convirtió en una muñeca pequeña. Y también en una botella de champú con la que la gente podía aplastarme la cabeza y extraer el líquido de mi cuello. La amabilísima gente de Burguer King me transformó en un reloj. Y también soy una figura rara de Lego. Ahora hay incluso un sello, lo que es genial. Pertenezco a Lucas. Tanto que, cada vez que me miro en el espejo, tengo que enviarle dos dólares. Eso explica, en parte por qué es un hombre multimillonario".

Carrie Fischer tenía mucha Leia por interpretar ahora que Disney ha cogido las riendas de mayor negocio de la galaxia y pretende estirarlo hasta la siguiente generación. La próxima aparición era en el Episodio VIII, que estaba previsto estrenar en 2017. No será de carne y hueso. Acaso la veremos de cuerpo presente digital. Pero ya no será la misma princesa, ya no será aquella princesa de la boca de fresa que tenía esa forma de hacernos daño.

Las reacciones ante la muerte de la actriz no se hicieron esperar entre sus colegas de profesión. Varios de los actores que formaron el reparto de la saga Star Wars expresaron ayer su "tristeza" tras conocer la muerte de Fisher. De este modo, el actor que interpretó a Darth Vader, David Prowse, manifestó estar "extremadamente triste" tras recibir la noticia de la muerte. Así lo expresó en su perfil de Twitter, en el que destacó lo "maravilloso" que fue compartir guión con la actriz, y en el que envió condolencias a familiares, amigos y fans.

"Única, brillante, original, divertida y valiente emocionalmente". De este modo describía ayer el actor Harrison Ford a su compañera de reparto en la saga de La Guerra de las Galaxias. "Vivió su vida con valor. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos", añadió Ford en un comunicado.

También quienes dieron vida a Luke Skywalker y C3PO en la mítica saga, Mark Hamill y Anthony Daniels respectivamente, mostraron tristeza en las redes sociales por la muerte de Fisher. Hamill, que encarnó a Luke Skywalker, afirmó sentirse "devastado" y "sin palabras" por la noticia, tal y como expresó en su perfil de la red social en un tuit acompañado por una fotografía de él mismo junto a la actriz durante el rodaje de una de las películas de la saga. "Sin palabras. #Devastado", fue su mensaje.

Asimismo, el actor que dio vida al simpático droide C3PO expresó su enorme tristeza por la pérdida de la actriz. "Pensaba que había encontrado lo que quería debajo del árbol. Pero no. A pesar de tantos pensamientos y oraciones de tanta gente. Estoy muy, muy triste", confesó en su red social el actor Anthony Daniels. Por su parte, Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca, también lamentó una pérdida para la que "no hay palabras", según ha dicho en su perfil de Twitter. El actor aseguró que echará de menos a Fisher. "No hay palabras para esta pérdida. Carrie era la luz más brillante en cada habitación a la que entraba. La echaré mucho de menos", indicó.Por último, Billy Dee Williams, que encarnó a Lando Calrissian en la famosa saga, también mostró sus condolencias por el fallecimiento ya que Fisher era "una amiga querida a quien respetaba y admiraba profundamente". "Estoy profundamente triste por la noticia de la muerte de Carrie. La fuerza es oscura hoy!", son las palabras que compartió.