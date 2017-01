Recopilaciones, imitaciones y recopilaciones de imitaciones

Con frecuencia las noches más importantes del año desde un punto de vista social son las peores noches del año desde un punto de vista televisivo. Los programadores son conscientes de que esta noche, aunque hay que fingir que es crucial, es solo un puro trámite al que conviene dedicar el menor tiempo posible y al que conviene olvidar cuanto antes. Los espectadores que están pasando la noche en grupo no van a estar mirando la televisión, y los espectadores que están pasando la noche solos no van a estar mirando esa televisión. Por eso, lo mejor que pueden hacer las cadenas es limitarse a repetir lo que hacen una y otra vez cada Nochevieja. ¿Acaso el carácter tradicional no es el corazón de estas fiestas? Pues convirtamos esta Nochevieja en una imitación de la anterior. ¿Qué lleva triunfando las últimas Nocheviejas? ¿Imitaciones? Pues hagamos una imitación de la Nochevieja a base de hacer una Nochevieja de imitaciones. Recopilemos las Nocheviejas a base de hacer una Nochevieja de recopilaciones.

ELa 1. A lo largo de 2016 se consolidó la pérdida del liderazgo de La 1 en la televisión nacional. La que había sido la cadena de referencia en informativos, deportes y entretenimiento general comienza 2017 tan cercana a la marginalidad que es difícil creer que no hay una intencionalidad de sus dirigentes. Sin embargo, todavía La 1 es la cadena reina de la televisión al menos durante una hora al año: el especial de Nochevieja de José Mota y sus imitaciones. Divertido, más que digno, ingenioso y resolutivo. No sabemos a qué espera la televisión pública para cargárselo.

ELa 2. ¿A que no puedes comer solo una?, decía el eslogan de una conocida marca de patatas fritas. Reto a cualquier espectador de más de treinta años a que vea sólo un minuto de Cachitos de hierro y cromo. Simplemente imposible. La 2 llenó su Nochevieja con una recopilación de su programa más adictivo. El 99% de los que tuvieron la (¿buena, mala?) fortuna de encontrárselo durante un zapping y decidieron concederle unos segundos de atención descubrieron asustados cuando levantaron la vista que ya eran las tres de la madrugada.

EAntena 3. Juraría que había más gente en la Puerta del Sol mirando a la ventana en donde Cristina Pedroche lucía vestido que mirando al propio reloj. Quitando esos cinco minutos de programación, el resto se ajustó al concepto genérico de Nochevieja: recopilaciones, imitaciones y recopilaciones de imitaciones. Planteémoslo: ¿para qué ver a lo largo del año Tu cara me suena o Ahora caigo si todo lo que tenga de interés nos lo va a ofrecer Antena 3 condensado la noche del 31 de diciembre?

ECuatro. ¿Por qué lo llaman "amor" cuando quieren decir "Nochevieja"? ¿Por qué lo llaman "amor" cuando quieren decir First dates? ¿Por qué lo llaman "amor" cuando quieren decir "televisión"?

ETelecinco. Las diez plagas que Yahvé lanzó sobre Egipto iban a ser once, pero finalmente el iracundo Dios eliminó la última, ya que hasta a él mismo le parecía demasiado cruel castigar al faraón y su pueblo con una plaga de galas de Nochevieja de Telecinco. No ha mostrado esa clemencia con España, y cualquier zapeo responsable esquivó a Paz Padilla y a Joaquín Prat Jr. Los que por error se los encontraron en la pantalla de su televisor se abalanzaron a la ventana esperando encontrarse con una plaga de langostas o con el resplandor del ángel exterminador.

ELaSexta. Fue la única cadena que no fue fiel a su espíritu, ya que tras todo lo ocurrido durante el año era obvio que la cadena verde debía emitir durante la cena de Nochevieja un especial de Al rojo vivo, con Ferreras contando la última hora de cualquier cosa. No fue así, y nos encontramos con un especial de Zapeando, que aunque no fue una recopilación de programas, fue un programa de recopilaciones.