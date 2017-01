Kim Kardashian vuelve a las redes sociales

Diez semanas después del brutal asalto y robo sufrido en París, Kim Kardashian retoma el pulso de las redes sociales. La modelo, que ha atravesado meses complicados debido al shock y posterior trauma provocado por el ataque vivido en la capital gala a manos de cinco hombres encapuchados que la encañonaron para sustraer sus joyas, colgaba hace unas horas la primera imagen en su cuenta de Instagram, donde la celebridad cuenta con cerca de 90 millones de seguidores.



La mujer de Kanye West compartió una estampa familiar, en la que además de su marido, aparecen sus pequeños North y Saint, este último parece que ya puede sostenerse por si solo de pie, aunque contó con la ayuda de su mamá, que, agachada, vigilaba su equilibrio. Asimismo, la empresaria y modelo se mostró escueta, tan solo escribió la palabra "familia". En poco más de diez horas, la imagen reunió más de tres millones de 'Me gusta'.



La policía y los expertos en seguridad que se encargan de proteger a la hija de Kris Jenner le habrían aconsejado mantener un perfil bajo en las redes sociales, evitando en todo lo posible mostrar una vida repleta de lujos, por eso en las escasas apariciones públicas que ha realizado no cubre su cuerpo con ningún tipo de alhajas. ¿Será este el primer paso de su regreso a la normalidad? Será cuestión de tiempo que podamos confirmar su vuelta a la rutina, aunque es probable que ya no la veamos con la misma actitud de ostentación de la que hizo gala en el pasado.





family Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 10:56 PST