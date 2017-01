Después de 35 semanas completamente ausente Kim Kardashian ha regresado de lleno. La celebritie no solamente ha regresado a su cuenta de Instagram que llevaba sin actividad desde que sufrió el secuestro en París, con el que conmocionó a la prensa internacional y dejó grandes secuelas en el clan más famoso del mundo, ahora habla del duro momento entre lágrimas de manera pública.

El robo supuso un parón del reality que le catapultó a la fama, pero una vez la vida vuelve a la normalidad vuelve a ser pública, lo que significa retomar Keeping up with the Kardashian, donde Kim confesará como vivió el robo a punto de pistola, además de hablar de los rumores de crisis con Kanye West y sus problemas de salud.

En la promoción del reality emitida por E!News la reina de Instagram aparece entre lágrimas relatando la horrible vivencia: "Pensaba que me iban a disparar por la espalda" cuenta en el avance, donde asegura: "No había forma de escapar".