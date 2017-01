Récord en los Globos de Oro

El musical La La Land voló alto e hizo historia en la 74 edición de los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba. La La Land se llevó los galardones como mejor película de comedia o musical, mejor director (Damien Chazelle), actor (Ryan Gosling), actriz (Emma Stone), guión (Chazelle), canción original (City of Stars) y banda sonora original (Justin Hurwitz). Esos siete trofeos suponen la mejor marca conseguida en la historia de los Globos de Oro, superando los seis premios de Alguien voló sobre el nido del cuco (1975).

Además, Casey Affleck (Manchester frente al mar) fue coronado como mejor actor dramático y la francesa Isabelle Huppert (Elle) se alzó con el galardón a mejor actriz. Precisamente Elle fue la película extrajera que se llevó el galardón mientras que Moonlight, del cineasta afroamericano Barry Jenkins, se alzó con el premio a mejor película dramática frente a Hasta el último hombre, Comanchería, Lion y Manchester frente al mar.

Aaron Taylor-Johnson se llevó el premio a mejor actor de reparto por Animales nocturnos, de Tom Ford, mientras que Viola Davis fue galardonada en la misma categoría femenina por Fences. Po otra parte, Zootrópolis (de Walt Disney) fue distinguida como mejor película de animación.

Con el público acostumbrado a las gamberras galas de los Globos de Oro en los últimos tiempos, la edición de este año destacó por su tibieza y notable aburrimiento y tan solo se vio sacudida por un emocionante, sereno y combativo discurso de Meryl Streep. La carismática actriz, que recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera, fue lo más sobresaliente de una noche en la que naufragó Jimmy Fallon como maestro de ceremonias, mucho más encorsetado y pobre de inspiración que sus antecesores Ricky Gervais o la dupla Tina Fey y Amy Poehler. "Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", comenzó con energía la protagonista de Memorias de África en un discurso marcado de principio a fin por la crítica a Donald Trump y que causó furor en las redes sociales. La actriz recordó en varias ocasiones que Hollywood está lleno de "forasteros".

Trump no dudó en contestar al día siguiente. "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó en los Globos de Oro", comentó Trump en su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que la intérprete es una "lacaya" de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.