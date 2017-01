Mischa Barton ingresa en una clínica para una evaluación mental

La actriz Mischa Barton ha ingresado voluntariamente para que se le lleve a cabo una evaluación mental. La estrella televisiva decidió dar el paso después que de que varios amigos y vecinos se hubieran mostrado preocupados con el comportamiento mostrado por la joven de 31 años el pasado jueves.

La exconcursante de Dancing With The Stars y protagonista de The O.C. fue vista solo vestida con una camisa blanca encima de la valla del patio trasero de su casa de West Hollywood (California) el 26 de enero, lo que alarmó a su círculo más cercano, ya que la intérprete repetía incongruencias, como que su madre era una bruja, que el mundo se rompía e hizo mención, además, a Ziggy Stardust, el hombre de las estrellas que creó David Bowie. Las imágenes de Mischa en actitud contrariada fueron publicadas por el portal TMZ.

Cuando los agentes del sheriff y los bomberos llegaron a la escena, Mischa fue transportada voluntariamente a un hospital para la evaluación mental. No es la primera vez que Barton se ve obligada a ser hospitalizada en el área psiquiátrica de un hospital, en 2009 fue hospitalizada en el Cedars Sinai aunque en aquella ocasión no lo hizo de manera voluntaria.