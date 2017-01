Isabel Pantoja, y todas las amistades que dejó atrás

Isabel Pantoja ha perdido un nuevo amigo. La tonadillera suma una baja más a su lista de amistades. Un 'descarte' que viene motivado por un desplante y una petición económica desorbitada. Hablamos de la ruptura de la tonadillera con Justo Molinero, la última pérdida que se suma a una larga lista de 'enemistades'.

Y es que si nos remontamos años atrás, no podemos olvidarnos de Encarna Sánchez y María del Monte. La primera se convirtió en la gran escudera de Isabel, la periodista acompañaba a la cantante en cada uno de sus conciertos e incluso asistió a la comunión de Kiko Rivera. Pero como todo tiene un final, Encarna terminó su amistad con Isabel Pantoja, un tema que ha ocupado cientos de horas en los programas de televisión.

Del mismo modo ocurrió con María del Monte. Ambas cantantes fueron tan amigas que la tía de Antonio Tejado fue la madrina de Chabelita, pero del mismo modo que ocurrió con Encarna Sánchez su amistad se evaporó.



Máximo Valverde, Charo Reina y Parada, verdaderos enemigos de Isabel

Y si Encarna Sánchez y María del Monte fueron discretas con el final de su amistad con Isabel Pantoja, otros no lo han sido tanto. Máximo Valverde ha señalado claramente al que él considera el responsable de su rechazo: "La última vez que intenté hablar con ella fue este año para su cumpleaños que la llamé varias veces. Primero no me lo cogió y luego Agustín Pantoja me dijo que no se podía poner".

Además, el actor no dudó en arremeter duramente contra la hija de Isabel: "Esa mujer sin ser hija de Isabel Pantoja ahora mismo a lo mejor no la conocería nadie, trabajaría por tres pesetas en Perú y no sería famosa ¿Qué más quiere esa niña?, está saliendo en todas las revistas y en todos sitios. Si ella quisiera se podría retirar ya porque ha ganado mucho dinero y vivir tranquilamente, sin embargo está provocando para que salgan todas esas entrevistas. Bajo mi punto de vista".

También Charo Reina ha hablado en varias entrevistas del motivo por el que su relación con la cantante pasó de ser estrecha a inexistente. "Yo no elegí esta situación que tenemos. Creo que me he portado muy honestamente con ella. La llamé y nunca me ha contestado, siempre lo hacían otras personas. Pese a todo, he sido honesta y sincera con ella, podía haber negado muchas cosas y no lo hice. Hoy ya no me duele esa reacción, no creo haber hecho nada para merecerme ese trato y por eso tengo la conciencia muy tranquila. El día que quiera llamarme ahí estaré", confesaba a ABC.

Pero el que se lleva la palma de oro en hablar mal sobre la que un día fue su amiga es José Manuel Parada. El que fuera presentador de Cine de Barrio expresó así su malestar por el distanciamiento con Isabel: "Se va a quedar muy sola aunque tendrá sus recursos para sentirse bien y lo suficientemente acompañada. A Charo Reina que la apartó de una manera... Todos le hemos hecho bien, no mal. Pero aún no se qué puede echarme en cara o el motivo de su enfado. Éramos uña y carne, nos llevábamos estupendamente. Le tenía mucho cariño y pense que ella me lo tenia a mi. Cómo no me puedo defender de algo que no conozco, ella prefiere dar la callada por respuesta. Ella forma parte de mi pasado y muy poco de mi presente".



Raquel Bollo, Luis Rollán, las mellis y Chelo, las enemistades más recientes

Luis Rollán, Las Mellis, Chelo García Cortes y Raquel Bollo han sido las últimas amistades rotas de Isabel Pantoja. Con Chelo tuvo una relación muy buena, ella era su periodista de cabecera en todos los reportajes que realizaba para ¡Hola! pero algo se rompió entre ellas.

Lo mismo ocurrió con Raquel Bollo. La propia protagonista así lo afirmaba en marzo del año pasado en el plató de Sálvame: "No hay relación y no estoy mintiendo, no puedo forzar nada ni reclamar migajas de amor". Con su buen amigo Luis Rollán la relación se tensó después de la exclusiva que vendió el colaborador televisivo a ¡Hola! donde Isabel era el principal reclamo. Aún así ella no dudó en afirmar ante las cámaras: "No tengo por qué molestarme".



María Navarro y Dulce, de asistentes a desterradas

Dulce y María Navarro forman parte del grupo de trabajadoras de Isabel que pasaron a ser sus íntimas amigas. Ambas trabajaron codo con codo con la tonadillera hasta que todo saltó por los aires y se terminó.

Los motivos de su distanciamiento con María Navarro nunca se han sabido, y de los de Dulce mucho se ha hablado. Celos, un supuesto affaire con Julián Muñoz o la mala relación con el hermano de la cantante son algunos de los motivos que se han argumentado cuando se ha hablado de la ruptura entre Isabel Pantoja y la niñera de Chabelita.



Miguel Poveda, Paquita Rico, Charo Vega y Graciela Otondo

Y por último nos detenemos en aquellos que pasaron por la vida de Isabel Pantoja y se fueron como entraron: sin hacer ruido. Paquita Rico, Charo Vega o la abogada Graciela Otondo tuvieron una fuerte relación con la sevillana que terminó hace unos años de una forma muy discreta.

Algo que no ocurrió con el cantante Miguel Poveda. De su estrecha amistad solo quedan sus declaraciones ante Risto Mejide: "Yo creo que tenemos una conversación pendiente o no, quién sabe".

Una larga lista de amistades que ha ido perdiendo Isabel Pantoja en pro de ganar otras. ¿Cuál será la siguiente en esta cadena de enemistades?