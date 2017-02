Beyoncé anuncia su nuevo embarazo: ¡Espera gemelos!

En la tarde de este miércoles hemos conocido un bombazo relacionado con el matrimonio Carter. Así dicho seguramente no diga gran cosa, pero si aclaramos que los Carter son la pareja formada por el rapero Jay-Z y la cantante superventas mundial Beyoncé Knowless, la cosa cambia.



A través de una tierna fotografía, la ex Destiny's Child ha querido anunciar al mundo que está embarazada por segunda vez. Y en esta ocasión, la alegría es doble, porque espera no uno, sino dos retoños.





We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST

La imagen, en la que se le puede ver a la cantante tocarse delicadamente una tripa en avanzado estado de gestación, ha venido acompañada de un mensaje de anuncio para sus miles de seguidores: "Queremos compartir nuestro amor y felicidad. Nos sentimos bendecidos por partida doble. Estamos increíblemente agradecidos porque nuestra familia crecerá por dos, y queremos agradeceros los buenos deseos. Los Carter"Beyoncé y Shawn Corey Carter ya tuvieron a su primera hija, Ivy Blue, en enero de 2012. La prole crecerá exponencialmente tras el nuevo estado de gravidez de la solista.