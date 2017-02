La marmota 'Phil' predice seis semanas más de invierno en EEUU

La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, predijo seis semanas más de invierno en Estados Unidos ante la mirada atenta de los numerosos seguidores que ha conseguido en 131 años de tradición.

Como cada 2 de febrero desde 1887, los vecinos de Punxsutawney (Pensilvania) subieron a la pequeña colina de Gobbler's Knob para conocer el pronóstico de su residente más ilustre.

Phil vio su sombra al salir de la madriguera, lo que, según la leyenda popular, significa que el invierno se alargará aún seis semanas más. El presidente de la ceremonia, que tuvo que lidiar con un Phil más rebelde que de costumbre, pidió "perdón" por la mala noticia a las decenas de miles de personas que aguardaban el pronóstico en un ambiente festivo, pese al frío y la predicción de nieve.

A los maestros de ceremonia les costó sacar a Phil después de que el presidente tocara, como es costumbre, tres veces con su bastón en su madriguera. La marmota de Pensilvania es experta en dar malas noticias: predijo un invierno largo 102 veces, una primavera temprana solo 18 y de 10 años no hay registros. "No me sorprende el pronóstico", explica Bill Cooper, uno de los maestros de ceremonias.