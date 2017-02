Angelina Jolie carga contra la política migratoria de Donald Trump

La actriz Angelina Jolie criticó ayer las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al subrayar que esas decisiones deberían tomarse "en base a hechos y no en respuesta al miedo". En un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times, la intérprete se refirió a la polémica orden ejecutiva que Trump firmó la semana pasada para luchar contra el terrorismo yihadista.

El decreto suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos. "La crisis global de refugiados y la amenaza del terrorismo hace que sea completamente justificable que consideremos cómo proteger nuestras fronteras de la mejor manera", reconoció la actriz. "Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudades con sus responsabilidades internacionales. Pero nuestra respuesta debe medirse en base a hechos y no en respuesta al miedo", agregó. "Simplemente no es cierto que nuestras fronteras estén sobrepasadas", señala la actriz.