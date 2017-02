Beyoncé reina en Instagram

La cantante Beyoncé batió esta semana el récord de la fotografía con más me gusta en la red social Instagram gracias a la imagen con la que anunció que está embarazada de gemelos. La artista estadounidense, de 35 años, publicó el miércoles una fotografía suya donde aparece embarazada, luciendo ropa interior y un velo verde ante un fondo de flores naturales.

Un día después, la imagen acumulaba ya cerca de nueve millones de me gusta en Instagram, con lo que superó la marca anterior, que corresponde a una fotografía de 2016 de la artista Selena Gómez bebiendo un refresco, que hasta la fecha recibió 6,3 millones de me gusta.

Beyoncé, que tiene más de 93 millones de seguidores en esta red social, acompañó la fotografía con el siguiente texto: "Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos por partida doble. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia vaya a aumentar por dos y les damos las gracias por vuestros buenos deseos. Firmado: los Carter".

Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, fueron padres de su primera hija, Ivy Blue Carter, en enero de 2012. La cantante anunció ese embarazo en plena actuación durante la entrega de premios MTV, en agosto de 2011. En esta ocasión, Beyoncé -que se casó con Jay-Z en abril del año 2008- prefirió opta por las tan populares redes sociales y en concreto por Instagram, donde colgó una instantánea para anunciar la noticia.

Antes del nacimiento de su primera hija, la cantante estadounidense sufrió un aborto involuntario, un experiencia que calificó de dolorosa y que le sirvió como inspiración para su canción Heaven. En el documental Life Is But a Dream, que la cadena HBO emitió en el año 2013, la cantante hablaba sin tapujos sobre su aborto así como también de la experiencia de ser madre. "Es la cosa más poderosa que uno puede hacer en la vida", y reconocía que pese a tener mido, "Dios me estaba dando la oportunidad de presenciar un milagro", según informa El País.