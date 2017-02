La animación coruñesa triunfa en los Goya

El audiovisual coruñés tuvo premio en la gala de los Goya que se celebró ayer en Madrid. Triunfó la animación coruñesa por partida doble, al lograr el director Alberto Vázquez el cabezón en las dos categorías a las que estaba nominado. Anabel Alonso, Kiti Manver y Miki Esparbé anunciaban que el Goya a la Mejor Película de Animación recaía en Psiconautas, los niños olvidados. La cinta que Vázquez codirige con el vasco Pedro Rivero superó a Ozzy, de Alberto Rodríguez y Teresa eta Galtzagorri, de la vasca Agurtzane Intxaurraga. Minutos después el coruñés volvía a subir al escenario para recoger el premio al Mejor Cortometraje de Animación por Decorado, que se imponía a Darrel, de Alan Carabantes y Marc Briones; y Made in Spain, de Coke Riobóo y Uka de Valle Comba.

Ana Belén fue la reina de la noche en una ceremonia con premios bastante repartidos, con la Academia reconociendo el paso de Raúl Arévalo a la dirección. Las categorías principales se hicieron esperar y fueron a parar para Roberto Álamo como Mejor Actor Protagonista por Que Dios nos perdone! y a Emma Suárez en la categoría femenina por Julieta. La actriz también hizo doblete al llevarse otro cabezón como Mejor Actriz de Reparto por La próxima piel. La gala se cerró con los dos premios más esperados. Juan Antonio Bayona se alzó con la estatuilla a Mejor Dirección por Un monstruo a verme, una cinta que arrasó en las categorías técnicas y se llevó en total nueve cabezones. Pero el galardón más ansiado, el de Mejor Película, fue a parar a Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, que fue uno de los nombres de la noche. El cineasta cumplió los pronósticos y se convirtió además el primer ganador de la noche al alzarse con el premio a Mejor Dirección Novel por la misma película. Un galardón que dedicó a todos los cineastas con los que trabajó, a su padre, a su equipo y a las mujeres de su vida.

Pero nadie brilló tanto como Ana Belén. Y ella aprovechó la ocasión para pedir más reconocimiento a las mujeres. "Se me escapa la razón por la que hay aún tan pocas mujeres en el cine. Si no se necesitasen para interpretar a todas esas mujeres en el cine no estaríamos las que estamos", afirmó la actriz, cuyo discurso hizo ponerse en pie al auditorio. Pocas dedicatorias fueron tan emotivas, no obstante, como la de Carlos Santos, ganador del premio al Mejor Actor Revelación por su interpretación en El hombre de las mil caras, y que dedicó el galardón a su hermana Laura, enferma de cáncer, que no pudo acudir. "En el día mundial contra el cáncer, sobran las palabras", afirmó.

Tanto en la ceremonia como en los instantes previos no faltaron las reivindicaciones. Dani Rovira lanzó un par de dardos a los políticos en el monólogo inaugural. "Bienvenidos a los políticos presentes. Esta noche les vamos a dedicar el tiempo proporcional al que ustedes dedican a la cultura? ya está", afirmó primero el presentador, que luego, al referirse a El hombre de las mil caras, que trata sobre la corrupción, dejó una memorable pregunta en el aire: "¿Teníais guión o tirabais de periódico?"

No fue Rovira el único que tiró a dar. Silvia Pérez Cruz cantó a los desahuciados al recoger su Goya a la Mejor Canción Original. Y Pedro Almodóvar, antes de la gala, afeó las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconociendo que no había visto ninguna de las películas nominadas: "Una buena manera de conocer la realidad española es ir al cine", afirmó. Otro de nuestros cineastas, Alejandro Amenábar, recomendó una película al presidente, aunque no española: "Le recomendaría la de El Gran Dictador".

En la alfombra roja, la actriz Cuca Escribano marcó tendencia con su chal, que tenía estampada la leyenda "Más personajes femeninos". Dani Rovira hizo suya esta lucha cuando, sobre un par de tacones, recordó en la gala que, en 2016, un total de 78 hombres dirigieron películas en España, por solo 18 mujeres.