Bustamante y Echevarría no son los únicos: las rupturas que nos conmocionaron

Nos hicieron suspirar y con ellos creímos en el fueron felices y comieron perdices. Pero por mucho que duela, el amor no les duró para siempre y estas son algunas de las parejas que, después de su ruptura, hicieron que dejáramos de creer en el amor.

La lista sin duda la encabeza la ruptura más sonada de los últimos tiempos. Brad Pitt y Angelina Jolie. El matrimonio más mediático de Hollywood llegó a su fin hace 6 meses. Después de 12 bonitos años de relación y 6 hijos en común, los actores siguen manteniendo el contacto por el bien de los pequeños.

Pero no han sido el único matrimonio idílico roto. El divorcio de Antonio Banderas y Melanie Griffith también nos dejó con la boca abierta. A pesar de mantener una relación cordial, recientemente Melanie ha confesado que se sentía atascada en su matrimonio.

El tercer puesto lo ocupan Heidi Klum y Seal. Una separación que ha sido de lo más polémica. Y es que meses después de su ruptura, Seal acusó a la modelo alemana de engañarle con su guardaespaldas.

En cuarta posición y demostrando que de lo bonito no se vive, encontramos a Miranda Kerr y Orlando Bloom. Después de 6 años juntos, la pareja se separó alegando diferencias irreconciliables. A pesar de que hubo rumores de que seguían viéndose, se acabaron con la inminente boda de Miranda con Evan Spiegel.

Y en el top cinco con una de las rupturas patrias con las que más sufrimos, la de Chenoa y Bisbal. La imagen de la cantante destrozada en chándal nunca se borrará de nuestra retina, a pesar de que a día de hoy son buenos compañeros.

En el sexto puesto una de las parejas mas duraderas, y en concreto 20, nada más y nada menos eran los años que llevaban juntos la actriz Mar Flores y Javier Merino, firmaron su sentencia de divorcio el pasado 23 de noviembre. Aunque en un principio afirmaron que habría sido de mutuo acuerdo, la actiz se despidió de él con un mensaje en Instagram que hacía sospechar que le lanzó una indirecta muy directa a su ex.

Por último, el séptimo puesto, que se lleva la palma por la separación más conflictiva y de la que todavía no se ha dicho la última palabra es la ruptura entre la presentadora Alba Carrillo y el tenista Feliciano López. La modelo se ha paseado por los platós de televisión contando lo más grande de su ex pareja y este no ha dudado en responderla a travé de sus redes sociales y distintos medios de comunicación. Y eso que su historia de amor, parecía sacada un cuento de Disney.

Así que perfectamente estas y otras exparejas pueden entonar a una voz "Se nos rompió el amor de tanto usarlo... o no".