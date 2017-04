Eva Longoria visita su ´pueblo´ en Asturias

La actriz Eva Longoria realizó ayer un viaje exprés por la comunidad de Asturias, de donde procedían sus antepasados, para conocer de primera mano algunas de las localidades asturianas, especialmente, la que lleva por nombre su apellido: Longoria. La intérprete no dudó en retratarse con divertidas poses frente al cartel que anunciaba el topónimo del pueblo.



"Hice unas pruebas de ADN y me dijeron que era de aquí hacía tiempo que quería venir. Me ha sorprendido Asturias, es muy bonito y muy verde", declaró Longoria ante los medios y los curiosos congregados durante su visita a esta localidad asturiana. Longoria acudió con su inseparable amiga María Bravo.