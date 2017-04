La novia de Cristiano Ronaldo vuelve a perder su trabajo

Desde que se hiciera pública su relación con Cristiano Ronaldo, la vida de Georgina Rodríguez ha dado un giro de 360 grados, pero la joven madrileña ha probado en carne propia el lado más amargo de la fama y se ha visto obligada a perder su trabajo debido a la popularidad del futbolista.

Georgina era dependienta en un córner de Prada de El Corte Inglés ubicado en el centro de la capital, por el que recibía una remuneración de 1.200 euros aproximadamente, pero según informa El Mundo esta semana se habría reunido con sus jefes para decidir el cese de su cargo, debido a la presión mediática a la que está sometida desde que empezó su relación y la constante visita de los curiosos.

Pero no es la primera vez que a Georgina le perjudica su relación con Cristiano, y es que tras hacerse pública las primeras imágenes de los dos juntos fue despedida de la tienda que Gucci tiene situada en la milla de oro de Madrid, ya que al parecer la continúa presencia de paparazzis espantaba a la selecta clientela.

Sin embargo la carrera de Georgina empieza a coger un nuevo rumbo y la joven estaría intentando convertirse en modelo. De hecho ya estaría en negociaciones con dos conocidas agencias de management, encargadas en gestionar carreras de modelos. Mientras, comienza a hacer sus pinitos en publicidad y estaría negociando una campaña para una firma nupcial, siguiendo así los pasos que en su día dio Irina Shayk.

Pero aunque todavía no ha confirmado su incursión en el mundo de la moda, Georgina no puede negar que en muy poco tiempo se ha convertido en una autentica 'it girl'. A sus 22 años ya la hemos visto lucir piezas de la última colección de Balmain, Yves Sant Lauren o Gucci en su cuenta de Instagram, en la cual reúne más de 243.000 seguidores.