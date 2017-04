El novio de George Michael, a la calle

El fotógrafo y estilista Fadi Fawaz no podrá seguir residiendo en la casa que compartió con su pareja, el cantante George Michael, fallecido en diciembre pasado. Las hermanas del artista de origen heleno, Yioda y Melanie Panayiotou, han decidido poner a la venta varias de las propiedades del músico, incluida la casa de Regent's Park, una exclusiva zona de Londres, a la que Fawaz se mudó para vivir con Michael cuando iniciaron su relación de pareja, en torno a 2009.



La fortuna de George Michael, uno de los cantantes más ricos del Reino Unido, está estimada en torno a los 120 millones de euros, incluyendo diversas propiedades inmobiliarias.



Desde el inesperado fallecimiento del artista, víctima de un paro cardiaco, han aflorado numerosas especulaciones sobre el reparto de sus bienes, especialmente tras revelarse que Michael había redactado un testamento al que aún no se ha dado lectura pero en el que, según diversas informaciones, habría legado el grueso de su fortuna a sus hermanas.



Según avanza el tabloide británico Daily Mail, el motivo por el que Yioda y Melanie Panayiotou habrían decidido vender este inmueble, junto con otras propiedades del cantante como la mansión de Oxfordshire en la que fue hallado muerto -por el propio Fadi Fawaz- en la mañana de Navidad, sería el intenso dolor que les causa el conocimiento de las actividades que el cantante habría desarrollado en estas viviendas. En concreto, a las hermanas del cantante no les causaría agrado recordar la adicción a las drogas del cantante finado.



Las Panayiotou, en cambio, habrían decidido quedarse con otra de las residencias de Michael, una espectacular mansión en Highgate, al norte de Londres, que está valorada en 13 millones de euros y que las hermanas pretenderían alquilar a dignatarios extranjeros y visitantes adinerados por 30.000 euros al mes.



Estos movimientos también podrían estar vinculados a la próxima lectura del testamento, y en el deseo de los encargados de mantener el patrimonio del músico de "poner todo en orden" de cara al reparto de bienes. No hay que olvidar que el Estado británico se quedará con un 40% de la herencia, en virtud de su legislación sobre herencias.



Fadi Fawaz, por su parte, ha manifestado su "tristeza" por abandonar la residencia que compartió con el cantante fallecido que era su pareja.