EEUU veta a Medina Azahara

La banda cordobesa de rock Medina Azahara ha tenido que cancelar cinco conciertos en EEUU después de que el Gobierno de ese país les haya denegado la entrada porque uno de los miembros del grupo, Manuel Ibáñez, contestó erróneamente al cuestionario conocido como ESTA para obtener el visado. En concreto, el miembro de la banda respondió afirmativamente, por error, a la pregunta de si había ayudado a entrar de manera ilegal a inmigrantes en Estados Unidos.



La representante de Medina Azahara, Mónica Cuesta, explicó ayer que el propio Ibáñez estuvo el jueves y el viernes de la semana pasada en Madrid para intentar solucionar el trámite burocrático en la Embajada de EEUU. Finalmente se le denegó la posibilidad de viajar al país debido a que, cuando rellenó telemáticamente el formulario ESTA, se equivocó al contestar 'sí' a la pregunta "¿Alguna vez cometió fraude o mintió para obtener o ayudar a otros a obtener una visa o entrada a los Estados Unidos?".



Por ello, el mismo viernes 7 de abril la banda decidió suspender la gira por Norteamérica, que incluía cinco conciertos en ciudades como Dallas o Chicago. Además, ha tenido que devolver parte del dinero adelantado por los promotores norteamericanos, según Cuesta, que añadió que el grupo sí que mantiene el resto de la gira por Ecuador y Colombia, a donde tenían previsto viajar después de pasar por Estados Unidos. Respecto a si volverán a actuar en Estados Unidos, Cuesta precisó que, tras el mal trago de estos días, sólo acudirían para hacer una gira más amplia, pero no para dos o tres conciertos, a lo que se une "la incertidumbre de si dejarían volver a entrar o no" al grupo tras este incidente.



El caso de la banda cordobesa no es aislado, puesto que el pasado martes, el productor español de música electrónica conocido como Begun explicaba en un vídeo en redes sociales que había sido retenido en la aduana de Puerto Rico, donde tenían que actuar el pasado sábado 8 de abril, tras un problema burocrático relacionado con su visado, lo que llegó a motivar que lo enviaran a una prisión federal antes de ser deportado. "Da miedo pensar que puedan retener en un aeropuerto a una banda que a lo que va es a hacer música", indicó Cuesta, aunque en el caso de Medina Azahara ni siquiera han podido viajar.



El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, tramitó ya en el Congreso de los Diputados preguntas dirigidas al Gobierno para saber si el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy intervendrá para que Medina Azahara pueda actuar en Estados Unidos. El socialista pregunta si se ha llevado a cabo "alguna gestión con la Embajada de Estados Unidos en España" y también "qué posibilidades hay de que se solucione este problema burocrático y el grupo cordobés pueda cumplir con su gira".