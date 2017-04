El príncipe Enrique se confiesa

El príncipe Enrique de Inglaterra reveló ayer que asistió a terapia para superar la muerte en un accidente de automóvil de su madre, Diana de Gales, tras haber pasado más de quince años "sin pensar" en ello. Enrique, de 32 años, detalló al diario británico Daily Telegraph cómo antes de cumplir los 30 entró en un periodo de "completo caos" que duró dos años y buscó asesoramiento psicológico para afrontar el duelo.



"Mi modo de lidiar con ello era enterrar la cabeza en la arena. Rechazaba incluso pensar en mi madre, porque ¿En qué iba a ayudar eso? Solamente iba a traer tristeza, no la iba a traer a ella de vuelta", señaló Enrique de Inglaterra cuando están a punto de cumplirse 20 años de la muerte de su madre en un accidente.



La princesa Diana murió en un accidente en París en 1997, con 36 años, cuando su hijo pequeño tenía 12 y el mayor, el príncipe Guillermo, 15. "Con 20, 25 o 28 años yo era el típico que iba por ahí diciendo 'la vida es genial', o 'la vida está bien', porque era exactamente así. Entonces, mantuve un par de conversaciones y, de repente, todo ese duelo que no había procesado comenzó a manifestarse", relató el príncipe en la primera entrevista en la que aborda este tema.



El hijo de Diana y Carlos de Inglaterra relató cómo su hermano fue quien le recomendó que buscara ayuda para superar la situación: "Necesitas lidiar con esto, no es normal pensar que nada te ha afectado", le dijo Guillermo, según el relato de Enrique.



Otro de los refugios que buscó el príncipe de Inglaterra en esos momentos difíciles fue el boxeo, que le "salvó" cuando tenía 28 años para evitar la agresividad y superar los deseos de "golpear a alguien".



Tras la terapia y el periodo de reflexión, Enrique de Inglaterra asegura que en estos momentos se encuentra en un "buen lugar". "Ahora soy capaz de tomar mi trabajo en serio, y también puedo tomarme mi vida privada en serio. Soy capaz de poner sangre, sudor y lágrimas en cosas que realmente marcan la diferencia, en cosas que creo que ayudan a todos los demás", afirmó en la entrevista concedida al periódico británico Daily Telegraph.



El hijo menor de la princesa Diana de Gales concede esta primera entrevista en la que confiesa como atravesó la muerte de su madre justo unos meses antes de que se cumpla el 20 aniversario del accidente que acabó con la vida de Lady Di en agosto de 1997 cuando se trasladaba en coche por París.