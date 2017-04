Paula Echevarría y David Bustamante, pillados juntos en Cantabria

Los han pillado juntos y "¡Hola!" sirve la exclusiva en bandeja, pero bajo llave. Paula Echevarría y David Bustamante se vieron el pasado miércoles en San Vicente de la Barquera, el pueblo de él, para que éste entregara a su hija a la madre y que ambas pasaran el puente de Semana Santa en Candás, el pueblo de ella. Hay fotos y la revista lo proclama en su portada del quiosco rosa de los miércoles, pero para ver las imágenes hay que mirar dentro. Hacen bien. No obstante, dan una foto de la actriz con su hija Daniella por Candás estas vacaciones y aseguran que dentro tienen más en exclusiva. Con todo, las protagonistas de la revista son, como no podía ser de otra forma, Leonor y Sofía, estrellas de la misa del Domingo de Pascua en Palma de Mallorca. La pequeña hará la primera comunión en mayo y "¡Hola!" adelanta los detalles. Quien quiere cumplir con un sacramento a toda costa es Esther Doña, la pareja de hecho del Marqués de Griñón, que dice que una boda estaría en el "horizonte" de ambos mientras posa estupenda en el palacio El Rincón.

"Escándalo" titula "Lecturas" para hablar de las vacaciones de Jorge Javier en Nueva York, con desnudo semi-integral incluido (se tapó las partes con una gran toalla). "Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre", dice él. Se entiende que se refiere al problema en la aduana con la policía que tuvieron el presentador y su novio, y no que pasear en pelota picada por la habitación del hotel y difundirlo en las redes sociales sea sinónimo de libertad. Pero nunca se sabe. La portada de la revista parece un diario médico, pues da cuenta del infarto de José Coronado (ya en casa) y de la enfermedad de María José Campanario, aún en el hospital por no se sabe bien qué. Siempre quedará Terelu, que pese a todos los problemas que afectan al clan de las Campos ha decidido que se irá a "Supervivientes" de visita. Allí se encontrará con Bigote Arrocet, su padrastro.

¿Qué tienen en común los Bustavarría (de Bustamante y Echevarría, que ya va siendo hora de un palabro al estilo Brangelina) con los Reyes de España? Que nadie se eche a temblar, no es la crisis matrimonial, sino una hija en edad de hacer la comunión. "Semana" asegura que la pareja de la actriz y el cantante está decidida a divorciarse, que "no hay marcha atrás", pero aún así irán juntos el 6 de mayo con Daniella a la iglesia donde recibirá la primera comunión. Fecha, pero para el juicio, también la tienen Belén Esteban y Toño Sanchís, adelanta la revista, que deja ver que Terelu podría estar pensando en volver con su exmarido.

"Diez Minutos" se fija también en la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía en la misa de Pascua, sin olvidarse de una fija cada semana en el quiosco: Alba Carrillo, que rentabiliza su divorcio en la televisión. Pero la protagonista de la portada es una guapa Tania Llasera, con una barriga de impresión producto de sus cuatro meses de embarazo. La presentadora ha paseado por la playa estas vacacione estupenda y orgullosa de darle un hermano o hermana a su primogénito.