Dalí y su ADN aún dan que hablar

Pilar Abel defendió que su padre es el pintor Salvador Dalí remitiéndose a los resultados de las pruebas que reclama: "A mí que me ataquen, pero la verdad la dirá la exhumación y el ADN", después de que una juez haya ordenado exhumarlo por su demanda de paternidad.

En una entrevista de Europa Press, pronosticó que la exhumación se producirá enseguida y que finalmente podrá saber quién es: "Quizás me llaman la semana que viene".

Con un gran número de entrevistas al día desde que la juez ordenó la exhumación, Abel asegura estar muy cansada, por el estrés, la emoción y "un conjunto de cosas".

"Veo que se solucionará el 18 de septiembre y que la exhumación sigue adelante", dijo sobre la fecha del juicio sobre la paternidad del pintor.

Y replicó las críticas afirmando que, a estas alturas del proceso, está muy contenta porque "estas tonterías se están poniendo en contradicción".

"Bendigo la hora en la que se conocieron, y, si se quisieron, adelante", añadió Abel sobre su madre y Dalí, y pidió que la justicia haga justicia, ya que tiene derecho a saber quién es.

Abel defiende que heredó de Salvador Dalí su genio, y también cómo se enfadaba cuando la entrevistaban: "El mal genio me sale". Subrayó que su madre no tiene alzhéimer y que dispone de un documento oficial sobre sus achaques, pues está impedida "de cintura para abajo", y, aunque tiene algunas lagunas, es ella quien la está animando a seguir adelante.

No obstante, recordó que fue su abuela la que de pequeña le dijo que su padre era un famoso pintor que se llamaba Dalí: "Aquel hombre me daba un poco de respeto. A partir de entonces me callé", explicó.