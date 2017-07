Terelu Campos vence al cáncer y Paz Padilla a Cristóbal Montoro

Buenas noticias para las Campos con la llegada del verano: Terelu ha vencido al cáncer después de 5 años de tratamiento y está, como no podía ser de otra manera, feliz. Así lo cuenta en "¡Hola!" en una entrevista que le hace su hermana Carmen Borrego. En portada adelanta otras cuestiones, como que tiene claro que no irán de boda en la familia para casar a Bigote Arrocet con su madre, María Teresa. La revista hace despliegue (algo esperado) con la boda de Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario (Argentina). Destacan la elegancia de Vanessa Lorenzo, novia de Puyol, y la popularidad de Shakira, novia de Piqué.

La gran boda del futbolista salta también a la portada de "Lecturas", pero comparte espacio con otras historias, como el frente "antiRociíto" que han montado su hermana Gloria Camila y su hija Rocío Flores. Ambas aparecieron juntas en la tele y la primera no se ha cortado en poner verde a la primogénita de Rocío Jurado. "Rocío no nos acepta como hermanos", señala Gloria Camila de ella y José Fernando. Jorge Javier cuenta en su colaboración semanal con la revista su encuentro con Rocío Flores: la nieta de la Jurado, todo hay que decirlo, no se prodiga mucho (más bien nada) por las televisiones y su presencia en "Supervivientes" fue todo un bombazo. Para bombazo la noticia que recibió Paz Padilla, que ha ganado su pleito con Hacienda. El ministerio de Cristóbal Montoro le pedía un millón de euros y, según desvela Pilar Eyre, ha dado en hueso para alegría de la humorista y presentadora de televisión.

El primer amor de Froilán es un hecho y un secreto a voces. El hijo de la Infanta Elena disfruta del verano y de su novia Mar en Ibiza, donde ha sido cazado por los fotógrafos dándole arrumacos a ella (con cara de pocos amigos, todo hay que decirlo). Lo lleva en portada en exclusiva "Diez Minutos", que también se ocupa del mal momento de María José Campanario, enferma de fibromialgia, lo que le ha llevado a suspender su reboda, recibir tratamiento en casa para el dolor y dejar las redes sociales. Dos bodas y dos bebés para completar la portada: la modelo Ariadne Artiles espera un hijo; el casamiento de Messi; y el futuro enlace y los planes de ser padres de Belén Esteban y Miguel.

Los que también volverán a ser padres son Paquirrín e Irene Rosales, que lo anuncian en "Semana" con un posado en el que enseñan a su primera hija, con un gran parecido a su padre. La revista también resalta la boda de Messi y dedica espacio al citado frente "antiRociíto" de hermana e hija: "Rocío está sola".