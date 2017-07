Nietos de Cantinflas lucharán para recuperar su legado

Los nietos del actor mexicano Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, aseguraron ayer que lucharán para recuperar su legado después de que su padre Mario Moreno Ivanova nombrara como heredera universal a su expareja, Tita Marbez, y a los hijos de ella.

Tres de los nietos del Mimo de México (1911-1993), Valentina, Mario y Marisa, hijos de Moreno Ivanova (1960-2017), confirmaron ayer que impugnarán el testamento de su padre con el fin de recuperar el legado de su abuelo. "Aquí no estamos yendo por las cosas de mi papá sino por las de mi abuelo, y no las cosas materiales ni económicas sino lo sentimental, su imagen, los derechos que se tienen hacia el personaje y las cosas de valor, la memorabilia, como sus zapatos y su gabardina", indicó Mario, el mayor de los nietos, y precisó que no buscan pelea sino recuperar el legado de la familia y añadió que cuando hablan de llegar hasta las últimas consecuencias es porque seguirán el proceso legal hasta una resolución final.

Los nietos de Cantinflas tienen dudas sobre la manera en que se leyó la última voluntad de Moreno Ivanova, pues fue sin la presencia de un notario, y también recriminan que los segundos beneficiados serán familiares de Marbez.