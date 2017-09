Paz Vega, orgullosa de su "fuerte unión" con Latinoamérica y con la televisión

Paz Vega vive rodeada de proyectos, como las series Fugitiva y The OA, pero, el más inminente de ellos, el estreno hoy del filme mexicano La vida inmoral de la pareja ideal, coincide con un premio honorífico en San Sebastián por su labor en el cine latino, algo que para ella "significa mucho".

"De repente me llamaron del Festival de San Sebastián para decirme que me daban este premio y la verdad es que me hace muchísima ilusión", asegura Vega a Efe sobre esta "coincidencia" que le une más a Latinoamérica, que ya estrenó hace quince días en Estados Unidos La vida inmoral de la pareja ideal, del mexicano Manolo Caro.

El Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino, que el pasado año reconoció al mexicano Gael García Bernal y ahora recae en la actriz sevillana, "significa mucho" para ella porque, tras despuntar con Lucía y el sexo (2001) y su Goya a actriz revelación, ha forjado la última década de su carrera en Estados Unidos y América Latina.

"El premio significa mucho para mí precisamente por esa unión que tengo tan fuerte con Latinoamérica", apunta Vega sobre este reconocimiento que recibirá el 23 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia dentro del certamen donostiarra.