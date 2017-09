El primer día de ´cole´ de Jorge

El príncipe Jorge de Inglaterra acudió ayer a la escuela Thomas's Battersea, en Londres, en su primer día de colegio, pero no estuvo acompañado por su madre, la duquesa de Cambridge, que padece náuseas producidas por su embarazo. El príncipe, vestido con el uniforme de esta prestigiosa escuela privada, fue llevado en coche por su padre, el duque de Cambridge, desde el palacio de Kensington, su residencia oficial.

El palacio informó ayer de que la duquesa de Cambridge no podía acudir a la escuela, en uno de los días más importantes para el pequeño de 4 años, debido a que no se encuentra bien. "Desafortunadamente, la duquesa de Cambridge sigue sintiéndose mal, y no podrá acompañar al príncipe Jorge en su primer día de colegio. El duque de Cambridge lo llevará esta mañana como estaba planeado", señaló un escueto comunicado divulgado por el palacio poco antes de que el menor llegase a la escuela. La residencia real indicó que el príncipe, tercero en la línea de sucesión a la corona británica, será conocido por sus compañeros de clase como Jorge Cambridge. Al llegar de la mano de su padre, el príncipe saludó a la directora, Helen Haslem, tras lo cual todos entraron al edificio. El pequeño iba vestido con un jersey de color azul marino, pantalones cortos, medias y zapatos negros. Esta semana, el palacio de Kensington informó de que los duques de Cambridge esperan su tercer hijo, que será el sexto bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra, de 91 años.