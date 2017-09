León de Oro para Guillermo del Toro

La forma del agua, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se alzó ayer con el León de Oro del 74 Festival de cine de Venecia. De este modo, se convierte en el tercer cineasta hispano en lograr el máximo galardón de este certamen tras Luis Buñuel y Lorenzo Vigas. El León de Plata a mejor director fue para el francés Xavier Legrand por su película Jusqu'à la garde mientras que Charlotte Rampling y Kamel El Basha recibieron el premio a mejores intérpretes.

La cinta de Del Toro, protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg y Octavia Spencer, partía como una de las favoritas del festival. Ambientada en un laboratorio de la época de la Guerra Fría, narra la relación entre Elisa, una mujer que no habla, y un varón que es mitad anfibio, mitad hombre.

"Tengo 52 años, peso 300 libras y he hecho 10 películas. Hay un momento en la vida de un narrador, de un contador de historias, en el que lo arriesgas todo para hacer algo distinto", dijo Del Toro tras recoger el premio de manos del presidente de la Biennale, Paolo Barata. Con voz temblorosa y visiblemente emocionado, Del Toro destacó que es el primer León de Oro "para un mexicano", por lo que quiso dedicárselo y dárselo a "cada joven director de cine latinoamericano que sueña con hacer algo en el género fantástico, como un cuento de hadas". "Les aconsejo que aunque les digan que no pueden hacerlo, que insistan porque se puede. Solo, agregó, hay que tener pureza, fe e insistir en lo que se crea, en mi caso son los monstruos", señaló.

"Voy a llamar a este premio Sergio Leone", dijo bromeando el director, que agregó: "Creo en la vida, en el amor y en el cine y dejo este escenario lleno de vida, amor y cine".

Del Toro ha dirigido películas como Cronos (1993), El espinazo del diablo (2001) Hellboy (2004) o El laberinto del fauno (2006). Con un particular universo lleno de fantasía y criaturas extrañas, Del Toro (Guanajuato, 1964) es uno de los realizadores más respetados y como guionista ha participado en la creación de películas como la trilogía del Hobbit, dirigida por Peter Jackson, que en principio iba a dirigir el mexicano.

Por otra parte Foxtrot, del israelí Samuel Maoz, se llevó el Gran Premio del Jurado y Sweer Conuntry el Premio Especial del Jurado mientras que Martin McDonagh se alzó con el galardón a mejor guión por su trabajo en la cinta Tres anuncios a las afueras de Ebbing, Misuri. En cuanto a la interpretación, Kamel El Basha se llevó el galardón a mejor actor por su papel en The Insult y el jurado consideró a Charlotte Rampling la mejor actriz tras su participación en la película Hannah.

Ya en la sección Horizontes, el galardón a mejor película recayó en Nico, 1988, de Susana Nicchiarelli mientras que el mejor guión fue para otra cinta hispanoamericana, la coproducción chilena Los versos del olvido, de Alireza Khatami, quien tuvo palabras para Del Toro. Khatami se mostró emocionado y nervioso y dedicó el premio a su "maravilloso reparto y equipo", además de asegurar que se trataba de un doble reconocimiento porque lo recogía delante de maestros como Guillermo del Toro, que es la "inspiración" de su vida. "Esta película no seria posible sin este señor sentado ahí", dijo en referencia al cineasta mexicano.

El premio Horizontes a mejor dirección fue para Vahid Jalivand por No Date, No Signature mientras que Lyna Khoudri se llevó el premio a mejor interpretación femenina por Les Bienhereux y Navid Mohammadzadhe se alzó con el galardón a mejor intérprete masculino por su papel en No Date, No Signature.