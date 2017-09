Pilar Abel pedirá justificantes de la "cadena de custodia" del ADN de Dalí

La vidente de Figueres Pilar Abel, que reclama la paternidad del pintor Salvador Dalí, pedirá los "justificantes de la cadena de custodia" de los restos que fueron exhumados para realizar las pruebas de ADN.

Abel, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press , admitió tener "dudas" sobre el resultado de las pruebas practicadas que descartan la paternidad del artista. "Estoy luchando contra un imperio y yo a su lado no soy nada", explicó la vidente.

Asimismo, lamentó que, durante la vista celebrada este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, no le hubiesen dejado declarar. "Yo no sabía a qué iba; no pude hablar, me estaban acusando sin que pudiese decir nada", explicó.

En cuanto a la petición planteada por la Fundación Gala-Salvador Dalí, la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que Abel se haga cargo de las costas, la vidente reiteró que carece de bienes. "No tengo nada, soy insolvente, me pusieron abogado de oficio", añadió. Asimismo, Abel defendió la salud mental de su madre -la defensa de la Fundación apuntó durante la vista oral que hace varios años la vidente reconoció en un programa de televisión que su madre padecía demencia senil-.