Dani Rovira: "Siento vergüenza de ser de un país en el que se mantiene la tradición taurina"

Dani Rovira criticó ayer el mensaje difundido a raíz de sus declaraciones en las que manifestó sentir vergüenza de ser de un país en el que se mantiene la tradición taurina y precisó que "no es sinónimo" de avergonzarse de ser español. "Que me avergüencen ciertas barbaridades no es sinónimo de que me avergüence ser español", dijo.