Ortega Cano se casa y el Príncipe Harry piensa en ello

El ex torero José Ortega Cano.

El ex torero José Ortega Cano. EFE

Dulce y más dulce en la prensa rosa de esta semana: las bodas y los embarazos proliferan por todos lados.

"¡Hola!" se encarga de dar la exclusiva de la boda, el próximo julio, de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Ésta última piensa que Rocío Jurado le puso en el camino del torero para ayudarlo tras su muerte. Algo habrá de eso, porque él dice que cuando ella llegó a su vida estaba "muy mal, muy mal. Dejó todo para ayudarme". Ahora se los ve felices. Uno que piensa en boda, aunque no hay fecha, es el príncipe Enrique, enamoradísimo de Meghan Markle y ésta también de él. Al menos, según las imágenes que han recogido de ambos en Toronto: besitos, abrazos, manitas. Lo de que la boda está más cerca es porque el hijo de Lady Di ha conocido a la madre de la actriz. Feliz en su mansión de los Hamptons está Jennifer López, criada en el Bronx neoyorquino. Y presumiendo de tipo, ropa, maquillaje, peinado y la buena pareja que hacen se cuelan también en la portada de la revista los Duques de Feria, de boda "chic" en Sevilla.

Fran, el ex de Belén Esteban, reaparece. Lo hace en "Lecturas" y para acordarse de la primera: "Juntos éramos una bomba de relojería". La revista explica la "pesadilla" que vivió éste junto a la "reina del pueblo". Drama, no pesadilla, aunque también pudiera ser, es lo que pasó Chenoa cuando rompió con David Bisbal, como explica "Lecturas", que da cuenta del embarazo de Laura Matamoros, algo de lo que no ha informado a su padre Kiko.

Pero en "Semana" dicen que sí se lo contó. "Mi padre fue el primero en enterarse", señala la chica. Su hermano Diego ya tiene una niña, pero por lo visto no la ve por problemas con la madre. En la revista explica su lucha por reencontrarse con su hija. Quien espera el tercero es Pilar Rubio, que con dos niños con Sergio Ramos fijo que tiene ganas de una chica en casa.

"Diez Minutos" abre su portada con Chenoa y lo mal que lo pasó al separarse de Bisbal. Algo que ella acaba de contar en un libro. Pero lo interesante va por abajo, algo más pequeño: las infantas Elena y Cristina se han reencontrado y las han fotografiado. Celebraron el cumpleaños del hijo mayor de Cristina, que vive con todos en Ginebra. No a Suiza sino un poco más cerca se ha ido David Bustamante, embarcado en la mudanza tras separarse de Paula Echevarría. El cantante se queda en Pozuelo de Alarcón y Paula, en "El Cantábrico". No es que se vaya a su Asturias natal, no, es que la casa que compartía la pareja se llama así. Nostalgia del Norte.