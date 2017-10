El ´señor Cuesta´, en la piel de Cyrano

A pesar de su declarada admiración por un personaje histórico como Cyrano de Bergerac, el actor José Luis Gil reconoce que no ha pensado si se le podría definir con una frase, aunque la reflexión le lleva a negarlo y cree que sería "injusto" hacerlo con una sola porque "es un clásico maravilloso".

"Creo que se necesitarían varias frases para definirlo porque ante todo es honesto, tremendamente honesto en la vida. Tiene claros sus principios y también por lo que no va a pasar y no se va a vender", afirmó en declaraciones a Efe el zaragozano (el señor Cuesta en la serie Aquí no hay quien viva) antes de representar a este clásico en el más carismático recinto de su ciudad, el Teatro Principal.