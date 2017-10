Hollywood y Twitter contra Weinstein

Las acusaciones de violaciones y abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein no dejan de aumentar mientras se descubren otros casos similares y la suspensión temporal de la cuenta en Twitter de Rose McGowan, una de las afectadas, ha provocado un boicot femenino a la red social. Bajo la etiqueta #WomenBoycottTwitter se multiplicaron en las últimas horas los mensajes de protesta por el cierre de la cuenta de Twitter, que la actriz atribuye a un mensaje contra Ben Affleck en el contexto del caso Weinstein.

"Ben Affleck que te den por el culo", fue el mensaje que McGowan tuiteó tras asegurar que el actor conocía el comportamiento de Weinstein. Y aseguró que fue la razón de la suspensión de doce horas de su cuenta, mientras que Twitter dijo que se debía a que la actriz había publicado un número de teléfono privado, algo prohibido por sus normas de funcionamiento. El problema con Twitter provocó un llamamiento a no usar la red durante este viernes, aunque la etiqueta también se está utilizando como forma de crítica contra Weinstein.

La británica Kate Beckinsale asegura en su cuenta de Instagram que sufrió los avances de Weinstein cuando ella tenía solo 17 años y le pidió que subiera a su habitación del hotel Savoy de Londres. "Abrió la puerta con el albornoz. Yo era increíblemente inocente y joven y no se me pasó por la cabeza que ese hombre mayor y sin atractivo pudiera esperar que tuviera algún tipo de interés sexual en él", dijo.

La protagonista de la saga Underworld pudo irse ilesa y rechazó posteriormente muchas ofertas de trabajar con Weinstein, que la llegó a gritar y amenazar, lo que perjudicó su carrera. "Vamos a parar de permitir que las jóvenes sean carne de cañón sexual y vamos a recordar que Harvey es un símbolo de un sistema que está enfermo", agregó. La veterana actriz Tippi Hendren también recordó el acoso al que fue sometida por Alfred Hitchcock, pero no solo por él. "Tuve que enfrentarme al acoso sexual todo el tiempo durante mi carrera como modelo y actriz. Hitchcock no fue el primero (...) Ha costado 50 años, pero ya es el momento de que las mujeres comiencen a levantarse como están haciendo en el caso Weinstein. Bien por ellas!", dijo la protagonista de The Birds ( Los pájaros).