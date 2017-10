Sabina, contra el independentismo

Semanas después de que su gran amigo Joan Manuel Serrat analizase la situación en Cataluña, ayer fue Joaquín Sabina quien dio su visión del momento que atraviesa esta comunidad autónoma. El cantautor criticó la deriva nacionalista catalana por la independencia advirtiendo de que fue el nacionalismo el que provocó las dos guerras mundiales y la de Yugoslavia, que calificó como "casi tercera guerra mundial".

Sabina, que se encuentra en Quito (Ecuador) presentando su nuevo álbum, Lo niego todo, se mostró "radicalmente en contra" del movimiento independentista en Cataluña y "de que alguien quiera hacer una patria más pequeñita teniendo una tan grande". "Es el siglo de borrar fronteras -defendió- no de hacer fronteras nuevas". De este modo argumentó su postura, contraria a la independencia de Cataluña, y también apuntando que, a su juicio, "los mayores males" que ha tenido Europa durante el siglo XX "han sido por culpa del nacionalismo".

Además, Sabina se quejó de "cómo lo están vendiendo" los favorables a la independencia y cómo "se lee en la prensa extranjera": "Cataluña contra España", ha señalado y ha añadido que "es Cataluña contra Cataluña". En esta línea aseguró que "hay familias que no se hablan entre ellos" y amigos suyos "que no pueden opinar públicamente porque quieren seguir siendo españoles". "Han dividido por la mitad a Cataluña", afirmó el cantautor, quien concluyó: "Creo que es lo peor que puede hacer un gobernante".

Pero Sabina no fue el único artista que ayer opinó sobre la situación de Cataluña. Les Luthiers, que ya se encuentran en Oviedo para recibir el viernes el premio Princesa de Asturias de la Comunicación, se manifestaron ayer claramente en contra del reto independentista catalán, "porque el separatismo siempre encubre una forma de xenofobia", y mostraron su deseo de que el problema que se vive actualmente en España, a la que consideran su segunda patria, "se solucione de la mejor forma posible".

Han sido palabras de Carlos López Puccio, a las que inmediatamente se sumaron Marcos Mundstock, Carlos Núñez, Jorge Maronna, cuatro de los integrantes de este reconocido grupo cómico y musical. "Lamento el separatismo en todos los sentidos porque encubre siempre una forma de xenofobia. Tú, aquí, no; tú eres distinto; tú no vengas con nosotros. Por eso lamento personalmente la situación actual y espero que se solucione de la mejor forma posible", señaló Puccio tras recordar que no deja de ser la visión de un extranjero, pese a que son también españoles por una "hermosa concesión del Gobierno" y por adopción.

De hecho, resaltó el cariño que desde hace años les une a España y la admiración que siempre han sentido por el proceso democrático del país, la Constitución de 1978 y la construcción del Estado de las autonomías, donde las comunidades se implicaron "en pos de un mismo logro, conservando su lengua y sus tradiciones, lo que es expresión de lo humanamente bueno".

Por su parte, el actor y director Alberto San Juan lamenta que "el Estado haya elegido la vía del autoritarismo más bestial para evitar el debate" sobre Cataluña. Unas declaraciones que realizó durante la presentación de España Ingobernable, un montaje teatral sobre las rebeliones sociales. La obra, que ya se vio en Madrid, llega a Barcelona en un momento "en el que Cataluña es el epicentro de los movimientos sociales", señaló.