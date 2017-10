Alba Carrillo y su romance con David Vallespín

Alba Carrillo no se casa. La modelo nos ha desmentido la información que daba Kiko Hernández este miércoles en 'Sálvame'. El colaborador aseguraba que la ex de Feliciano López ya tenía fecha para su próximo enlace con David Vallespín, el joven que le ha devuelto la ilusión en el amor.



Una boda que se celebraría el 1 de septiembre de 2018. Finalmente, la propia Alba ha aprovechado su paso por la noche del terror del Parque de Atracciones en su fiesta de Halloween para confesarnos que aún no se casa.





Se acerca #halloween ?????? #buuuuu @parquedeatraccionesmadrid @spinvalley ???? Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 3:26 PDT

Alba y su novioy se les ve muy ilusionados. A pesar de que David intenta mantenerse ajeno a la prensa, hace unos días se les pudo ver compartiendo, algo que refleja sin duda, que la relación entre ambos funciona a la perfección.Parece que la vida le vuelve a sonreír a la ex concursante de 'Supervivientes', con sus nuevos compromisos profesionales con, y centrada en el cuidado de su hijo Lucas.Sin embargo, sigue luchando contra viento y marea conpara conseguir lacompleta de su hijo, que ayer cumplió años. La modelo aprovechó esta fecha para cargar públicamente contra el DJ, atribuyéndose un papel único y principal en la vida de Lucas.