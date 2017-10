Jennifer Lawrence y Witherspoon denuncian que sufrieron abusos

Las revelaciones de abuso y acoso machista en Hollywood aumentan día tras día y a los nuevos casos desvelados por Jennifer Lawrence y Reese Witherspoon se añade el crecimiento de la campaña me too ( yo también), que en las redes pide a las mujeres que denuncien las agresiones sexuales.

Después de que Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd o Asia Argento, entre muchas otras, denunciaran desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones por parte de Harvey Weinstein, numerosas mujeres han dado un paso al frente para compartir sus propias experiencias.

Jennifer Lawrence recordó experiencias "degradantes y humillantes" que ha vivido a lo largo de su carrera en el cine. Así, contó durante una gala de la revista Elle que tras quejarse ante un productor del régimen de adelgazamiento que le exigían, el ejecutivo le dijo que no entendía "por qué todos pensaban" que estaba gorda cuando, en su opinión, "estaba perfectamente follable". Witherspoon dijo en el mismo evento que fue agredida por un director cuando tenía 16 años. "He tenido múltiples experiencias de acoso y agresión sexual y no hablo de ello demasiado a menudo", indicó.