Emma Suárez: "No tengo conocimiento de abusos en el cine español"

La actriz Emma Suárez protagoniza la película Las hijas de Abril, dirigida por el mexicano Miguel Franco, quien fue galardonado en la pasada edición del Festival de Cannes con el Premio de Jurado.

"No tengo conocimiento de que existan abusos en España, nuestra industria es más pequeña, no nos podemos comparar con la sociedad americana, donde quizás es más fácil que suceda algo así", señaló la actriz en referencia a las noticias de abusos de Harvey Weinstein durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno del filme hoy.

La actriz indicó que en España no existe "la figura del productor de Estados Unidos", que tiene más fuerza y peso, y señaló que desde que comenzó en el cine, muy joven, no recuerda ningún caso similar. "Los productores con los que he trabajado son personas muy serias e implicadas en el cine", recalcó.

Emma Suárez se pone a las órdenes de Michel Franco en este filme, en el que da vida a Abril, madre de una joven de 17 años, Valeria, que se queda embarazada. Tras mucho tiempo ausente, decide reencontrarse con su hija e implicarse en las nuevas responsabilidades, aunque pronto desve desvelará por qué Valeria prefería tenerla lejos.