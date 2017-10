Concha Cuetos: "Los guionistas españoles se olvidan de las mujeres de edad"

La actriz Concha Cuetos recibió este fin de semana el premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gáldar (Gran Canaria), un reconocimiento que le llega en una época en la que las ofertas de trabajo son más bien escasas, por no decir nulas. "Es lo que toca ahora. Cuando te comienzan a llamar para homenajes empiezo a darme cuenta de que soy mayor", señalaba.

A pesar de que siempre se le recordará en la famosa botica de la serie Farmacia de Guardia, la actriz comenzó su dilatada carrera sobre los escenarios y ha ido conjugando la interpretación de cada una de sus facetas cosechando éxitos en todas ellas.

La actriz, que actualmente no está trabajando ni tiene una oferta sobre la mesa, asegura que la desigualdad en el mundo de la interpretación es evidente, especialmente en el volumen de trabajo entre actores y actrices. "Las mujeres siempre lo han tenido mucho más difícil, pero conforme cumplen años las actrices comienzan a tener menos trabajos. Y parece ser que los guionistas españoles no tienen abuela porque se olvidan de las actrices de cierta edad", recalcó la actriz. Eso sí, admite que no está apurada, ni tiene problemas económicos como otras actrices de su generación.