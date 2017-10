Ugarte, sobre el acoso: "Un abuso no prescribe, debe ser denunciado"

La actriz Adriana Ugarte pidió ayer "alzar la voz" sobre los abusos sexuales tras los últimos escándalos en el mundo del cine. "Aunque haya pasado el tiempo, el abuso no prescribe, entonces debe ser denunciado", señaló la intérprete, quien matizó que, aunque ella no conoce esos casos de "manera personal", es importante "alzar la voz" puesto que se trata de un instrumento "contagioso" que "empodera tanto a hombres como a mujeres" para "poder levantarse en contra de la violencia y del abuso". "Es un tema entorno a la violencia y a forzar a un ser humano que está trabajando o tiene aspiraciones laborales o sueños a hacer algo que no quiere y a entrar en su terreno privado e íntimo", declaró para expresar que "es inadmisible" y "no se puede tolerar".

En esta línea, la directora de cine Isabel de Ocampo denunció ayer en Facebook la agresión sexual, que no llegó a ser violación, que sufrió cuando tenía 14 años y estudiaba en el instituto Garrido de Salamanca, tras acabar la EGB en otro colegio. De Ocampo, que se ha sumado a la campaña internacional YoTambién por acoso sexual, relató su "propia experiencia de agresión sexual", no todas, "sólo una", la que más le "humilló".