Londres recuerda a Prince

La primera y mayor muestra retrospectiva sobre el icónico cantante estadounidense Prince, fallecido el año pasado, My Name is Prince, abrió ayer sus puertas en el impresionante pabellón O2 Arena de Londres. Guitarras, joyas, zapatos, ropa, premios, gafas de sol y canciones manuscritas son algunos de los más de 200 objetos personales del artista -muchos de los cuales nunca vistos antes- que serán expuestos y que llegan directamente desde su residencia de Paisley Park, en Minesota.

"Es abrumador ver todo tan de cerca; es como si estuviera todavía aquí con nosotros", declaró Tyka Nelson, hermana de Prince, el día antes de la inauguración.