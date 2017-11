Continúa el escándalo en Hollywood

Kevin Spacey ha vuelto a ser acusado de acoso. El actor Roberto Cavazos, el director Tony Montana y un actor anónimo señalaron la conducta inapropiada del protagonista de House of Cards. Las denuncias se produjeron días después de que el actor Anthony Rapp confesara que Spacey le acosó sexualmente cuando tenía 14 años.

El intérprete mexicano Roberto Cavazos emitió un comunicado en su perfil de Facebook en el que confiesa que Spacey trató de tener relaciones sexuales con él en dos ocasiones en Londres. Según relata Cavazos, Spacey buscaba a actores jóvenes, especialmente aquellos menores de 30 años, y compara su caso con el de Harvey Weinstein. "Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)", lamentó el intérprete, que desveló que Spacey solía preparar un picnic con champán en el escenario del teatro para "hablar de sus carreras" y tratar de establecer un contacto más íntimo con los actores.

Por su parte, el director y productor Tony Montana confesó en una entrevista a RadarOnline que Spacey trató de mantener un encuentro con él en un bar de Los Ángeles en 2003. "Fui a pedir una bebida y Kevin vino hacia mí. Me dijo que me fuera con él del local", relató. "Puso su mano en mi entrepierna y me tocó el paquete. Le quité la mano, pagué mi bebida y me alejé de él", añadió. Por otro lado, un tercer actor, que prefirió no revelar su identidad, concedió una entrevista a la BBC en la que admitió que fue víctima de Spacey en los años 80.

Ante estas nuevas revelaciones, el representante del actor dijo ayer en un comunicado que "Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento".

Otro escándalo que está agitando el mundo de la interpretación esta semana es el de Dustin Hoffman, que fue acusado de nuevo de acoso sexual apenas unas horas después de que una mujer le señalara por un episodio similar cuando era una joven becaria. Según informó el medio especializado Variety, la segunda mujer que denunció a Hoffman por acoso sexual es Wendy Riss Gatsiounis, quien desveló un incidente que supuestamente involucra al intérprete y que sucedió en 1991 cuando ella era una joven autora de teatro. El actor, por medio de un portavoz, dijo no recordar el encuentro con Riss Gatsiounis.