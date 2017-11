Warner Bros. rompe con Brett Ratner tras las acusaciones de agresión sexual

El estudio Warner Bros. rompió ayer su relación empresarial con el director y productor Brett Ratner tras conocerse las acusaciones de agresión sexual en su contra en diferentes episodios que van desde comportamientos inapropiados y situaciones de acoso hasta violaciones.

Según informó ayer el diario Los Ángeles Times, el estudio no renovará su contrato de producción con RatPac Entertainment, compañía de la que Ratner es fundador, lo cual deja en el aire un acuerdo que expira en la primavera de 2018 y que está valorado en 450 millones de dólares. El medio especializado The Hollywood Reporter informó que, apenas media hora antes de que se conociera esa noticia, Brett Ratner emitió un comunicado en el que, tras las acusaciones en su contra, aseguraba que había decidido "personalmente" hacerse a un lado de sus actividades con Warner Bros.

"No quiero que haya ningún posible impacto negativo en el estudio hasta que estos asuntos personales sean resueltos", apuntó. Olivia Munn y Natasha Henstridge son dos de las seis mujeres que señalaron de manera pública a Ratner, el director de Rush Hour (1998), Red Dragon (2002) o X-Men: The Last Stand (2006) y que también participó como productor en la serie Prison Break.