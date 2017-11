Becky G: "Algunos ven un problema que una mujer cante lo mismo que ellos"

En pleno boom internacional de cantantes masculinos y latinos que mezclan en español ritmos urbanos y pop con dobles interpretaciones "muy sexys", la jovencísima Becky G irrumpió envuelta en la polémica por la ambigua letra de su éxito Mayores, el cual ella entiende como un ejercicio de libertad e igualdad.

"Hay muchas canciones muy sexys en la música en estos momentos, pero las cantan hombres. ¿ Des-pa-ci-to habla solo de bailar? ¿O qué dice Enrique Iglesias al cantar: 'Solo en tu boca yo quiero acabar'? Ahora que una mujer canta lo mismo que ellos es un problema para algunas personas. A mí me gusta que mi canción les haga pensar", defiende.

Esta estadounidense de ascendencia mexicana está a punto de colarse entre los 100 artistas con más reproducciones del planeta en Spotify, sobre todo por los adolescentes y los no tan jóvenes que han bailado Mayores, también en España, donde fue número 1 durante 6 semanas. "A mí me gustan más grandes / Que no me quepa en la boca / Los besos que quiera darme / Y que me vuelva loca", canta en este tema que se convirtió en un hit sin contar con el apoyo de la radio por su contenido. TVE censuró la letra en su actuación en OT.