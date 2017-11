Cristiano Ronaldo da el salto al mundo del corazón

Cristiano Ronaldo da el salto al mundo del cuore. No es que se estrene en las páginas de las revistas, pero esta vez lo hace con gusto. El futbolista posa con su hijo mayor para "¡Hola!" y da cuenta de su dulce momento familiar: "Ver crecer a mi familia es el mayor privilegio". El portugués espera una niña con su novia Georgina y acaba de ser padre de gemelos. En la foto que enseña "¡Hola!" se ve que su hijo ha heredado las dotes chulescas del padre para posar y también su gusto para la ropa y los estampados estridentes. El quiosco rosa reserva esta semana numerosas sorpresas. El bebé que esperan Cayetano Rivera y Eva González será niño y hay dos bodas reales a la vista, según "¡Hola!": la de Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam y la de Meghan Markle con el príncipe Enrique de Inglaterra. Más sorpresas y curiosidades: las que rodearon el primer posado oficial en solitario de la Princesa Leonor.

"Lecturas" desvela que Rosario Mohedano, hija de Amador y Rosa Benito, está con el agua al cuello por las deudas, hasta tal punto que corre el riesgo de perder su casa. Triste noticia la de Antonio Banderas, que esta semana enterró a su madre. En el funeral estuvo acompañado por su guapa hija Stella del Carmen, que no se separó de él. ¿Terelu y Bertín Osborne fueron pareja? No lo acaban de aclarar, según "Lecturas", que también se detiene en analizar una de las relaciones sentimentales de más actualidad, la de los periodistas Ana Pastor y Ferreras, que en las últimas semanas han dejado su hogar familiar y están a todas horas en directo en La Sexta con el tema catalán.

"Semana" se ocupa de la Reina Letizia, porque ha repetido vestido en una cena de gala once años después. La hemeroteca es tremenda y nunca falla. La revista también se ocupa de Antonio Banderas y la tristeza familiar por la muerte de su madre Doña Ana. La exclusiva es para Diego Matamoros, hijo de Kiko y quien se acaba de llevar una buena sorpresa: su hija no es su hija. "He vivido una mentira", admite el joven.

El culebrón del otoño acapara la portada de "Diez Minutos". La exmodelo María Jesús Ruiz aparece en una gran fotografía con el empresario Gil Salgado. Ambos, abrazados, sonrientes y cariñosos. Su historia hay que explicarla en orden cronológico: María Jesús se "ennovia" con Gil Salgado y tiran unos años juntos, pero ambos acaban como el rosario de la Aurora. Él tiene problemas con la justicia, huye del país pero lo detienen y acaba en la cárcel. Mientras, ella lo pone a parir y le acusa de malos tratos como poco. La chica encuentra nuevo novio, Julio Ruz, con el que ha sido madre hace tres meses. Con éste anuncia que se quiere casar, pero la semana pasada lo dejó y volvió por sorpresa con Gil Salgado. "Julio y yo hemos acabado. Quiero a Gil Salgado", espeta María Jesús. Con esta vida tan ajetreada, el resto de historias que lleva en portada "Diez Minutos" son de lo más sencillitas: Jesús Mariñas vende su casa para disfrutar del dinero y dar una parte a su novio; la modelo María José Suárez ha bautizado a su primer hijo; y María Zurita, sobrina del Rey Juan Carlos, está embarazada y será madre a los 42 años.