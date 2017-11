Adiós a la "fuerza motora" de AC/DC

El legendario guitarrista escocés Malcolm Young, cofundador y "fuerza motora" de AC/DC, falleció ayer a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia, que comenzó a desarrollar hace una década y que le había obligado a retirarse del grupo en 2014, según anunció la icónica banda de rock duro. En un comunicado colgado en su perfil de la red social Facebook, que se volvió viral, el veterano grupo reveló "con profunda tristeza" la muerte del que fuera, junto con su hermano Angus, el creador de esa venerada formación, con millones de incondicionales por todo el planeta. El grupo destacó "la enorme dedicación y compromiso" que Malcolm siempre mostró hacia el proyecto de la banda.

Su muerte se produce tan solo semanas después del fallecimiento de su hermano mayor, el guitarrista de Easybeats y productor de AC/DC George Young. Aunque nació en la ciudad escocesa de Glasgow en 1953, Malcolm emigró en 1963, con tan solo diez años, a Australia con parte de su familia y fue en la ciudad de Sídney donde fundó, una década después, AC/DC junto con su hermano Angus. Su retirada de la música se produjo hace tres años, en 2014, a causa de un proceso de demencia, que le llevó a ingresar en un centro especializado en esa ciudad australiana.

En el comunicado difundido durante el día de ayer AC/DC se refirió a su compañero como la "fuerza motora" detrás del grupo, al tiempo que remarcó que "como guitarrista, compositor y visionario, fue un perfeccionista y un hombre único", que durante su vida "siempre hizo y dijo exactamente lo que quería". "Se enorgullecía mucho en todo lo que intentaba hacer. Su lealtad hacia los fans no tenía igual", añadió el grupo

Por su parte, su hermano Angus admitió que le resultaba "difícil expresar con palabras lo que (Malcolm) significó" para él durante su vida al recordar que el "vínculo" que les unía "era único y muy especial". "Deja atrás un enorme legado que vivirá para siempre. Malcolm, trabajo bien hecho", dijo.

Los medios australianos señalaban ayer que el guitarrista falleció acompañado por su mujer, Linda, sus hijos Cara y Ross, sus tres nietos y dos de sus hermanos. La familia del músico tiene previsto inaugurar la próxima semana una página como tributo al guitarrista para que sus fans dejen mensajes de condolencia y ha pedido, además, a aquellos que le apreciaban que en lugar de enviar flores, hagan un donativo a la organización caritativa Ejército de Salvación.

Malcom Young dedicó toda su vida profesional a AC/DC, grupo que tras su formación en Sídney se trasladó en 1976 a Londres, desde donde comenzó su fulgurante carrera por todo el globo. Desde Sídney publicaron los discos TNT (1975) y High Voltage (1975), para continuar ya en Europa con álbumes como Let There be Rock (1977) y Highway to Hell (1979).

Al año siguiente, el vocalista, Bon Scott, falleció debido a una intoxicación etílica y poco después salió al mercado el álbum Black in Black. Poco después sería sustituido por Brian Johnson. Durante esa década lanzaron otros trabajos que atrajeron la atención de la crítica como For Those About To Rock (1981), Flick Of The Switch (1983), 74 Jailbreak (1984), Fly On The Wall (1985), Who Made Who (1985) y Blow Up Your Video (1988), aunque su producción artística bajó el ritmo en los 90.

Malcolm participó en la gira Black Ice entre 2008 y 2010 y en abril de 2014 anunció una retirada "temporal" que se convirtió en permanente en septiembre de ese año. En noviembre Angus reveló al diario británico The Guardian que su hermano había comenzado a mostrar signos de demencia cuando el grupo grababa los temas de Black Ice (2008) y que el guitarrista se veía forzado a "reaprender" las canciones entre una gira y otra.

Malcolm fue reemplazado por su sobrino, Stevie -el hijo de su hermano, Stephen-, para tocar en la última gira de promoción del álbum Rock Or Bust, ese mismo año. Stevie había sido también el encargado de ocupar el lugar de Malcolm durante el tour mundial de Blow Up your Video en 1988, cuando el guitarrista atravesaba problemas por su adicción al alcohol. Algunos fans no advirtieron el cambio debido al gran parecido entre ellos.