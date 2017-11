Maradona pide que su hija Giannina vaya a prisión

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, dijo que Giannina Maradona, hija del exfutbolista, puede ir a prisión preventiva si se prueba que entorpeció la investigación por administración fraudulenta a su madre y exesposa de 'Pelusa', Claudia Villafañe.



"¿A vos te parece lógico que una de las hijas viajó en pleno proceso? Mirá que la prisión preventiva se dicta cuando hay entorpecimiento probatorio o peligro de fuga. En plena causa por evasión sale de Argentina Giannina Maradona un lunes 31 de agosto y vuelve pocas horas después", dijo Morla al Canal América.



"¿Qué fuiste a hacer un lunes a Uruguay? ¿Turismo? Yo te digo que tenés una cuenta en un banco de Uruguay, va tu hijo, saca la plata y la pone en otro lado. Sí esto es así, si esto avanza, si hay una caja de seguridad como tenemos pensado, no hay otro fin que la prisión preventiva", añadió.



Maradona denunció a Villafañe, madre de Dalma y Giannina, por, supuestamente, haber administrado de forma fraudulenta su dinero entre 2000 y 2015. El letrado considera que Villafañe "robó" alrededor de 80 millones de pesos (unos 3,8 millones de euros).



"Es lo que dice la ley, entorpecimiento probatorio. Te estoy diciendo que lo hizo. Si esto se prueba pido la detención por entorpecimiento probatorio", insistió Morla. El abogado recordó que Diego dijo que quería que sus hijas "declararan" y dijeran "la verdad".



"¿Qué va a hacer el padre? ¿Le va a hablar al juez y pedirle que no la detenga? Eso no lo podés hablar. Él ya no puede detener la investigación, en la evasión impositiva la víctima es el Estado", añadió.



Giannina mencionó en su cuenta de la red social Twitter una nota con las palabras de Morla y escribió: "Sabe donde vivo, que vengan cuando quieran".





Sabe donde vivo. Que vengan cuando quieran. X las dudas yo no estoy mas en segurola y habana! ?? https://t.co/K1tFxhfTX2 — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 22 de noviembre de 2017

"Gracias a todos por sus mensajes lindos. Vengo con un trabajo interno divino.Desde acá, a tantos kilómetros solo puedo mandarle todo mi amor y agradecerle porque gracias a él también pude elegir quién y cómo quería ser", añadió.