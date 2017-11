María del Mar Bonet asegura que no vive del recuerdo en sus 50 años sobre los escenarios

La artista catalana y "voz del Mediterráneo" María del Mar Bonet (1947) asegura que no vive del recuerdo y que solo piensa en los proyectos presentes, sin mirar al futuro, en un momento en que celebra sus 50 años sobre el escenario. "No vivo del recuerdo. No he hecho nunca eso (...)", explicó en una entrevista con Efe.