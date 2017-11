Maradona pide que su hija Gianinna vaya a la cárcel por robarle

Maradona se enfrenta a un juicio contra su ex mujer, Claudia Villafañe. El argentino denuncia el supuesto robo de 3,8 millones de euros durante el tiempo que estuvieron casados.



La nueva noticia es que el abogado del futbolista ha asegurado que pedirán pena de prisión para Gianinna, la hija de éste, por haber ayudado supuestamente a su madre en el robo, según Maradona, de todo ese dinero.



El argentino ha dicho que su hija entorpeció la causa judicial que él mantiene contra su ex mujer, madre de Gianinna.



El abogado de Maradona concluyó diciendo que aquí la víctima no es el futbolista, sino el Estado, ya que Claudia Villafañe lo que hizo, según éste, fue también evadir impuestos, además de robar supuestamente a Maradona.



Gianinna, por su parte, ha respondido a su padre mediante un mensaje de Twitter, en el que aseguraba perdonarlo: "Perdoné cosas peores de él, y hoy también decido hacerlo. Desde acá, a tantos kilómetros, solo puedo mandarle todo mi amor y agradecerle porque gracias a él también pude elegir quién y cómo quería ser".





Gracias a todos por sus mensajes lindos! Vengo con un trabajo interno divino. Perdone cosas peores de el y hoy también decido hacerlo. Desde acá, a tantos km solo puedo mandarle todo mi amor y agradecerle porq gracias a el también pude elegir quien y cómo quería ser. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 22 de noviembre de 2017

