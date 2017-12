Priscilla Presley quiere que la gente "experimente" a Elvis

Priscilla Presley, exmujer de Elvis Presley, aseguró ayer que el espectáculo The Wonder of You, que permite disfrutar de actuaciones del Rey del rock acompañado de una orquesta sinfónica, es una manera de "difundir" su música, "mostrarle respeto" y que la gente "experimente" a Elvis. "La razón por la que hemos sacado adelante el espectáculo es para que la gente experimente quién fue Elvis", enfatizó Priscilla, promotora del evento, en una entrevista con Efe en Londres.

"Los que vengan a los conciertos podrán ver a Elvis tal como era. Quedarán cautivados por cómo actuaba en vivo, no podrán quitar sus ojos de él. Verán su personalidad, su sentido del humor. Tienes la sensación de que está aquí de verdad", explicó.

El show pasará por Madrid y Barcelona en 2018 y hace un repaso del repertorio de Elvis, centrado sobre todo en los discos If I Can Dream y The Wonder of You, a través de actuaciones grabadas en el pasado en la isla de Hawái o en Las Vegas. "En realidad, esto es una verdadera actuación de Elvis. Las imágenes están tomadas de sus espectáculos en Hawái, el especial de 1968 con su vuelta a los escenarios y conciertos en Las Vegas. Los que lo ven ahora están experimentándolo como lo experimentábamos en su día. La gente que no lo pudo ver en su época podrá entender por qué es el fenómeno que es", destacó Priscilla Presley. Esta gira será la oportunidad para que el público europeo pueda disfrutar de la música de Elvis, ya que el cantante nunca tocó fuera de Norteamérica.