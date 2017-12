Elton John, en 'shock' tras la muerte de su madre

Si este domingo Elton John daba un concierto en Barcelona con el que conseguía hacer vibrar la ciudad condal, este mismo lunes el cantante ha recibido una triste noticia que le ha dejado completamente en 'shock'. Elton ha anunciado la muerte de su madre a sus 92 años después de retomar la relación tras años distanciados.



Elton John y su madre se enfrascaron en una gran trifulca familiar en 2008 cuando el músico le pidió que rompiese sus relaciones con Bob Halley y John Reid -hombres de su confianza- tras haberles despedido. Sin embargo, su madre se negó a romper la relación y confesaba: "No quise prescindir de Bob y John porque conmigo son muy correctos. De hecho, Bob es como un hijo, además vive cerca de mi casa y me ayuda si necesito algo. Elton se lo tomó mal y llegó a decirme que me odiaba", siendo este el motivo por el que estuvieron casi diez años sin hablarse.



Pero en mayo de este mismo año madre e hijo consiguieron limar asperezas y retomaron su relación justo a tiempo para pasar con ella los últimos meses de su vida.



"Muy triste de tener que contar que mi madre murió esta mañana. La vi por última vez el pasado lunes. Estoy en shock. Viaja segura mamá. Gracias por todo. Te echaré mucho de menos", comentaba la estrella en sus redes sociales, acompañando su despedida con una tierna imagen al lado de su madre.





So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank-you for everything. I will miss you so much. Love, Elton Una publicación compartida de Elton John (@eltonjohn) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 1:39 PST