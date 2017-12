La Academia premia a Pilar Bardem

La actriz Pilar Bardem ha recibido el primer Premio Cine, Ayuda y Solidaridad, concedido por la Academia de Cine, donde han destacado que se trata de una mujer "fuerte, valiente, luchadora, comprometida y generosa". Bardem recibió este galardón de manos de la presidenta de la institución, Yvonne Blake. A partir de su segunda edición, este premio llevará el nombre de esta primera galardonada, "defensora a ultranza durante décadas de los derechos de sus compañeros", según destaca la institución. "Cuando Mariano Barroso me llamó para decirme que me daban el premio, yo dije que no porque tenía la sensación de que era por toda mi carrera, que ya daban por finalizada mi vida", dijo la actriz.