Netflix rodará una nueva temporada de 'House of Cards' sin Kevin Spacey

La plataforma Netflix ha alcanzado un acuerdo para reanudar a comienzos de 2018 el rodaje de la sexta y última temporada de la serie House of Cards sin la presencia de su protagonista, Kevin Spacey, tras las acusaciones de acoso sexual contra el actor. No es el único intérprete que ve cómo su carrera se tambalea por estas acusaciones. Netflix despidió ayer al actor Danny Masterson de la serie The Ranch tras ser acusado de violación por tres mujeres. "Como resultado de las discusiones que se están llevando a cabo actualmente, Netflix y los productores han decidido prescindir de Danny en The Ranch", indicó la compañía.