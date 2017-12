David Bustamante deja de seguir a Paula en Instagram

"Quiero muchísimo a David" confesaba Paula Echevarría hace apenas dos meses sobre Bustamante cuando le preguntábamos en esta redacción por la relación con el padre de su hija, dejando la pelota de lleno en el tejado del cantante. Y es que desde que en abril saltase la noticia de su separación, los protagonistas han querido hacernos creer todo el rato que se trataba de un cese temporal de la convivencia, que la relación entre ambos era buena -posando incluso juntos en la comunión de Daniella, a pesar de aquel tenso beso- y que eran el claro ejemplo de que se podía tener una buena relación tras la ruptura: "Es que lo vuelvo a decir, nosotros nos llevamos muy bien, la relación que tenemos es estupenda, él viene a casa con su llave, porque es su casa y sigue siéndolo, es lo que he dicho siempre. No es "oye, ¿puedo ir a...?', no, o sea, él entra con su llave y está en casa conmigo, con la niña". Pero ahora los gestos hablan por sí solos y todo apunta a que esa cordialidad deja de reinar... ¿por el escándalo Ares Teixidó?



Ares Teixidó, ¿motivo del distanciamiento de la pareja?

Paula disfrutará de la Nochebuena con Daniella

????? #Martina #Daniella @kre8helen Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 6:19 PST

Bustamante deja de seguir a Paula en Instagram

La aparición en escena de- quien supuestamente mantuvo un breve romance con Bustamante- servía para dinamitar la relación y que Paula que nos daba un halo de esperanza ante una posible vuelta con el calor del invierno ya que el verano es algo más movido:El matrimonio es cosa de dos. (...)es como la vuelta al cole y es cuando realmente vuelves al hogar, todo se empieza a ver desde otro enfoque".Así que nos hemos quedado con las ganas de ver al cantante y a la actriz darse una oportunidad, de momento. ¿Se sintió ella humillada por la inesperada aparición en escena de Ares, tras aquellas declaraciones que parecía que podían volver? ¿Ha repercutido esto y otras cosas en la relación padre e hija ya que desde hace tiempo no hemos visto pasar a Busta ningún fin de semana con la pequeña?Mientras David Bustamante solo ve a su hija un día a la semana por la tarde, Paula la pasea por los eventos más aclamados o se la lleva de viaje y a asuntos profesionales, demostrando que su hija se ha convertido en su mejor respaldo. Una situación que se ha puesto de manifiesto a vísperas de las celebraciones navideñas, las cuales han servido para sembrar la guerra entre Paula y David, que no se ponen de acuerdo en la repartición de las vacaciones. Y mientras Paula disfrutará de la Nochebuena con Daniella,y de manera muy distinta a los años anteriores.Una situación que sin duda ha conseguido enfadar y bien a Bustamante y aunque sigue guardando silencio en sus declaraciones ha querido deja muy claro el distanciamiento siguiendo las mismas herramientas en las que hace un año gritaban su amor a más de un millón de seguidores, y es que señoras y señoras en los tiempo de las redes sociales y más para una smartgirl hacer unfollow es sinónimo de declarar la guerra y preparados para el drama nacional porque tal y como hemos descubierto:En el mes de mayo veíamos a Paula bailar en sus redes sociales el último hit del que aun es su marido, intercambiando "likes" e incluso comentarios cuando ambos compartían una publicación con su hija demostrando que tenían una buena relación, incluso haciéndonos creer que la vuelta de la que fue la pareja de moda podría estar muy cerca. Pero nada más alejados de la realidad,, porque aunque Paula aun sigue a Bustamante, este prefiere no ver la vida de la actriz y desaparecer entre sus dos millones de seguidores, igual que hace mucho tiempo desapareció la buena relación que nos querían vender.